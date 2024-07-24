ВС РФ уничтожили две установки С-300 ВСУ

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток уничтожены: пункт управления и склад беспилотных летательных аппаратов 63-й механизированной бригады ВСУ; низковысотный обнаружитель, радиолокационная станция подсвета цели и наведения, кабина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что также поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 146 районах.