ВС РФ уничтожили две установки С-300 ВСУ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы России за сутки уничтожили пункт управления и склад беспилотных летательных аппаратов бригады ВСУ, противник потерял также две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300. Об этом сообщили в Минобороны РФ.