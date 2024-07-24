«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 151-й механизированной, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады “Лють” в районах населенных пунктов Прогресс, Новоселовка Первая, Дружба и Артемово Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 53-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял за сутки свыше 395 военнослужащих, бронетранспортер, 4 автомобиля, 152-мм гаубицу “Мста-Б”, 3 122-мм гаубицы Д-30 и 3 склада боеприпасов», — отметили в ведомстве.
ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки «Центр» более 395 военных
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки более 395 человек в зоне ответственности российской группировки «Центр». Об этом сообщили в Минобороны РФ.