Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ в районах Харьковской области

«Подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение живой силе и технике 71-й егерской, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 113-й и 127-й бригад теробороны, а также 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Тихое, Малые Проходы, Круглое и Борщевая Харьковской области», — говорится в сводке российского военного ведомства.