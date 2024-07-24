Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ в районах Харьковской области

«Подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение живой силе и технике 71-й егерской, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 113-й и 127-й бригад теробороны, а также 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Тихое, Малые Проходы, Круглое и Борщевая Харьковской области», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, группировка отразила контратаку штурмовой группы 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
«Потери противника составили до 140 военнослужащих, три автомобиля, 128-мм реактивная система залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, 152-мм орудие Д-20. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ», — добавили в МО РФ.