Полиция нашла и задержала 8-го участника драки со стрельбой у ночного клуба в Приморье

Уже восьмого участника нашумевшей драки со стрельбой у ночного клуба в курортном селе Андреевка задержала полиция. 20-летний подозреваемый находился в столице Приморья, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Отметим, что утром 24 июля полиция объявила о задержании в Уссурийске седьмого участника ночных событий в Андреевке, напомнивших многим разборки в стиле пресловутых 90-х. Молодому человеку — всего 19 лет.
Напомним, по версии следствия, ночью 13 июля группа лиц по предварительному сговору, находясь возле ночного клуба Pazzle (Пазл) по улице Школьная в селе Андреевка, произвели не менее 4−5 выстрелов в сторону отдыхающих и в воздух. После этого последовали драка с охраной заведения и разгром клуба. Причиной произошедшего мог стать конфликт на фоне отказа владельца клуба от охранных услуг со стороны подозреваемых, которые в связи с отказом решили отомстить.
Следователи СУ СК России по Приморскому краю возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. Расследование продолжается. Дело находится на контроле в центральном аппарате СК России.