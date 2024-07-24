Полиция нашла и задержала 8-го участника драки со стрельбой у ночного клуба в Приморье

Напомним, по версии следствия, ночью 13 июля группа лиц по предварительному сговору, находясь возле ночного клуба Pazzle (Пазл) по улице Школьная в селе Андреевка, произвели не менее 4−5 выстрелов в сторону отдыхающих и в воздух. После этого последовали драка с охраной заведения и разгром клуба. Причиной произошедшего мог стать конфликт на фоне отказа владельца клуба от охранных услуг со стороны подозреваемых, которые в связи с отказом решили отомстить.