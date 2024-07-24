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«Южная» группировка войск заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки российских войск продолжают занимать более выгодные рубежи, противник потерял до 700 военнослужащих, БТР, две боевые бронированные машины и две гаубицы FH-70 производства Великобритании, сообщило в среду Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения “Южной” группировки войск продолжают занимать более выгодные рубежи и позиции… Потери ВСУ составили до 700 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 114-й и 122-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Часов Яр, Верхнекаменское и Красное Донецкой Народной Республики.

Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два склада боеприпасов.