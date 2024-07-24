«Южная» группировка войск заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

«Подразделения “Южной” группировки войск продолжают занимать более выгодные рубежи и позиции… Потери ВСУ составили до 700 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании», — говорится в сообщении ведомства.