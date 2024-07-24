«Искандер-М» уничтожил командный пункт бригады ВСУ в Красном Лимане

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» уничтожил командный пункт 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красном Лимане с более чем 300 FPV-дронами. Об этом сообщили в Минобороны России.