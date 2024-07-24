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«Искандер-М» уничтожил командный пункт бригады ВСУ в Красном Лимане

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» уничтожил командный пункт 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красном Лимане с более чем 300 FPV-дронами. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также ведомство опубликовало кадры объективного контроля уничтожения командного пункта.

«Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса “Искандер-М” нанесен ракетный удар по разведанному месту размещения командного пункта 63-й механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Красный Лиман. В результате удара уничтожены командный пункт 63 омбр (отдельной механизированной бригады — прим. ТАСС) с оперативным составом, две командно-штабные машины пункта управления БПЛА, 10 БПЛА самолетного типа, более 300 FPV-дронов, антенно-мачтовое устройство, 3 единицы автомобильной техники повышенной проходимости», — сказали в МО РФ.