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В Пермском крае простятся с погибшим на СВО бойцом Денисом Нечаевым

Мужчина погиб в мае 2024 года.

Прощание с бойцом Денисом Нечаевым, погибшим на специальной военной операции, пройдёт в Пермском крае, сообщает администрация Кудымкарского муниципального округа.

Мужчина родился в Краматорске в Донецкой области 17 марта 1986 года. После переезда в деревню Коньшино он окончил Отевскую основную общеобразовательную школу и получил профессию тракториста в училище в Кудымкаре.

В декабре 2023 года он решил отправиться на службу по контракту. Он погиб во время выполнения боевых задач в мае 2024 года.

Администрация Кудымкарского округа выразила соболезнования родным и близким погибшего. Прощание с военнослужащим пройдёт 25 июля в фойе Культурно-Делового Центра города Кудымкара. Начало церемонии запланировано на 12:00.