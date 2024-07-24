В Ташкенте помощник хокима подозревается в жестоком избиении своей матери. Возбуждено уголовное дело

Информация об инциденте накануне распространилась в социальных сетях. После избиения 65-летняя женщина сбежала из дома. Несмотря на то что женщина считает себя здоровой, ранее гражданин помещал свою мать в психиатрическую больницу.
Пострадавшая сообщила, что избиения со стороны сына происходят на регулярной основе.
Как сообщили корреспонденту АН Podrobno.uz. в пресс-службе ГУВД Ташкента, в избиении женщины подозревают ее сына и невестку. На данный момент не установлено, кто именно нанес пожилой женщине синяки и сломал руку. Сама потерпевшая дает показания не против сына, а против невестки.
По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 (Умышленное телесное повреждение средней тяжести). Назначены судебно-медицинская и психиатрическая экспертиза для установления степени тяжести телесных повреждений, а также психического состояния пострадавшей. Ведется расследование.