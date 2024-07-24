В Ташкенте помощник хокима подозревается в жестоком избиении своей матери. Возбуждено уголовное дело

Как сообщили корреспонденту АН Podrobno.uz. в пресс-службе ГУВД Ташкента, в избиении женщины подозревают ее сына и невестку. На данный момент не установлено, кто именно нанес пожилой женщине синяки и сломал руку. Сама потерпевшая дает показания не против сына, а против невестки.