В Магнитогорске отец убил проблемную дочь

По словам одной из кредиторок убитой, она пыталась поговорить с родителями Александры, когда та не вернула взятые в долг 300 тысяч рублей. «По ним было понятно, что этот долг — только вершина айсберга. Было видно, что они очень переживают, но руки у них уже опустились. Они сказали: “Мы больше бороться за нее не будем. Столько раз ее долги закрывали”», — цитирует 74.RU свою анонимную собеседницу. Одной из наиболее вероятных казалась версия, что девушку убил кто-то, кому она особенно много задолжала.