В Магнитогорске отец убил проблемную дочь

«Асоциальный образ жизни»
Труп Александры нашли 18 июля. Спавшая вода обнажила на отмели близ улицы Николая Шишка подозрительный пластиковый пакет для мусора с привязанным к нему тяжелым металлическим диском.
Прибывшие полицейские разрезали пленку и обнаружили внутри женское тело с недвусмысленными признаками насильственной смерти: руки и ноги были связаны, а на голове были следы от множественных ударов тяжелым предметом. Следователи возбудили уголовное дело, полиция начала розыски убийцы.
Вскоре в паблик просочилась информация о личности убитой. По данным портала 74.RU, Александра Б. числилась пропавшей без вести с конца мая. Поисковый отряд «Легион-СПАС» опубликовал в интернете ориентировку: рост 160−165 см, худощавое телосложение, светлые волосы ниже плеч, серо-голубые глаза. Ушла из дома и не вернулась.
Знакомые рассказали о женщине, что она «вела асоциальный образ жизни», часто брала в долг и не возвращала крупные суммы денег, играла в азартные игры и принимала наркотики, воспитывая при этом маленького ребенка.
По словам одной из кредиторок убитой, она пыталась поговорить с родителями Александры, когда та не вернула взятые в долг 300 тысяч рублей. «По ним было понятно, что этот долг — только вершина айсберга. Было видно, что они очень переживают, но руки у них уже опустились. Они сказали: “Мы больше бороться за нее не будем. Столько раз ее долги закрывали”», — цитирует 74.RU свою анонимную собеседницу. Одной из наиболее вероятных казалась версия, что девушку убил кто-то, кому она особенно много задолжала.
Устали бороться?
Правоохранительные органы тем временем вели свое расследование. По информации ГУ МВД по Челябинской области, оперативники в кратчайшие сроки опросили всех родственников, знакомых и соседей погибшей. Они узнали, с кем общалась женщина перед своим исчезновением, и шаг за шагом вышли на единственного возможного подозреваемого — ее 64-летнего отца, который и заявил в полицию о пропаже дочери.
По версии следствия, события развивались следующим образом: утром 28 мая отец и дочь поругались, находясь в частном доме по улице Калмыкова. В ходе скандала мужчина схватил свое чадо за шею и стал душить. Когда девушка обмякла, он перенес ее в гараж и там несколько раз ударил по голове молотком. От тела он избавился лишь через несколько дней: упаковал, отвез на надувной лодке к середине реки Урал и там бросил в воду с привязанным грузом. Как именно происходило убийство, пожилой человек в деталях рассказал и показал в ходе следственного эксперимента.
Мужчине предъявлено обвинение в преднамеренном убийстве. Следствие направило в суд ходатайство о заключении его под стражу и продолжает сбор доказательств.
Мнение
Андрей Бабин, врач-психиатр:
«Игровая зависимость встречается у людей трех психологических типов. Первый тип — люди, которые не могут испытывать непосредственное чувство радости. Выигрыш у них вызывает сожаление, что достался такой трудной ценой, и им немедленно хочется доказать, что они крепко держат удачу в руках. Вторая группа — это резко инфантильные люди. Им нужны острые ощущения, которые они находят в больших ставках. Игры со смертью вроде русской рулетки — это их конек. Третья часть игроманов — хронические неудачники, которым всегда не везет. Подсознательно им нравится мучиться, млея от мазохизма».