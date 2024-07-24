СК установил личность подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы

«Также установлен и осматривается следователями автомобиль, на котором подозреваемый приехал к месту совершения преступления», — добавили в ведомстве.
Подчеркивается, что на месте происшествия работает группа наиболее опытных следователей и криминалистов столичного СК.
Иномарка взорвалась сегодня утром во дворе на Синявинской улице на севере Москвы, пострадали два человека.
По данным МВД, сдетонировал некий предмет, «который был установлен в автомобиле».
Возбуждено уголовное дело, его расследует 1-е управление по особо важным делам столичного главка СК (о преступлениях против личности и общественной безопасности).
Пострадавшими оказались мужчина и его жена. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах.