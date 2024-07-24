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СК установил личность подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Следователи установили личность подозреваемого по уголовному делу о подрыве иномарки на севере Москвы, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.

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«Также установлен и осматривается следователями автомобиль, на котором подозреваемый приехал к месту совершения преступления», — добавили в ведомстве.

Подчеркивается, что на месте происшествия работает группа наиболее опытных следователей и криминалистов столичного СК.

Иномарка взорвалась сегодня утром во дворе на Синявинской улице на севере Москвы, пострадали два человека.

По данным МВД, сдетонировал некий предмет, «который был установлен в автомобиле».

Возбуждено уголовное дело, его расследует 1-е управление по особо важным делам столичного главка СК (о преступлениях против личности и общественной безопасности).

Пострадавшими оказались мужчина и его жена. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

СК