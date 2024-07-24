В Башкирии из искореженного в ДТП с грузовиком автомобиля достали труп водителя.

Сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с погибшим и пострадавшим в Буздякском районе. По предварительным данным ГАИ РБ, сегодня в третьем часу дня на 1356 км автодороги М-5 «Урал» 38-летний водитель за рулем Lada Xray допустил столкновение со встречным грузовиком «КамАЗ».
В ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте, его пассажир с различными травмами доставлен в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются, сообщили в пресс-службе ведомства.