В Башкирии из искореженного в ДТП с грузовиком автомобиля достали труп водителя.

Сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с погибшим и пострадавшим в Буздякском районе. По предварительным данным ГАИ РБ, сегодня в третьем часу дня на 1356 км автодороги М-5 «Урал» 38-летний водитель за рулем Lada Xray допустил столкновение со встречным грузовиком «КамАЗ».