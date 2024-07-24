Молдавские врачи борются за жизни годовалой девочки: Малышка пострадала в ДТП, когда папу с ней на руках сбил автомобиль на Оргеевской трассе

Что известно о состоянии годовалой малышки, пострадавшей в ДТП в Оргееве.
Девочка, которая была на руках у отца в момент, когда их сбила машина, находится в больнице в очень тяжёлом состоянии. О самочувствии маленькой пациентки рассказал пресс-секретарь Института матери и ребёнка Максим Казаку.
По его словам, состояние девочки остаётся очень тяжёлым, без каких-либо изменений. Она находится под постоянным наблюдением врачей, пишет unimedia.info.
Напомним, в Оргееве водитель сбил пешехода с ребёнком на руках. Мужчина погиб на месте, а девочка была госпитализирована.