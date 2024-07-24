Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вышел еще один посмертный сингл SOPHIE «Berlin Nightmare»

Опубликован трек ныне покойной шотландской певицы и диджея SOPHIE «Berlin Nightmare». Он войдет в посмертный альбом артистки, который увидит свет 27 сентября.

Источник: Звук

Опубликован трек ныне покойной шотландской певицы и диджея SOPHIE «Berlin Nightmare». Он войдет в посмертный альбом артистки, который увидит свет 27 сентября.

Berlin Nightmare — это мрачный клубный трек, записанный вместе с электронным музыкантом Эвитой Мандзи.

В июне вышел первый сингл из лонгплея, Reason Why, при участии немецкой исполнительницы Ким Петрас и американского R&B-дуэта BC Kingdom.

Софи Зион (имя SOPHIE) погибла в результате несчастного случая, упав с высоты, в 2021 году в возрасте 34 лет. На счету певицы один полноформатник Oil of Every Pearl’s Un-Insides (2018).

В недавнем альбоме электропоп-артистки Charli XCX «BRAT» есть композиция So I, посвященная Софи.