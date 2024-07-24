В Башкирии у торгового центра загорелся пассажирский автобус.

В Стерлитамаке днем 24 июля на улице Мира перед торговым центром «Гермес» загорелся пассажирский автобус. Весь салон был охвачен огнем, издалека виден столб черного дыма. На место прибыли пожарные и приступили к тушению транспортного средства.