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В Башкирии у торгового центра загорелся пассажирский автобус

В Башкирии у торгового центра загорелся пассажирский автобус.

Источник: МЧС по РБ

В Стерлитамаке днем 24 июля на улице Мира перед торговым центром «Гермес» загорелся пассажирский автобус. Весь салон был охвачен огнем, издалека виден столб черного дыма. На место прибыли пожарные и приступили к тушению транспортного средства.

«Башинформ» обратился за комментарием по поводу пожара и возможных пострадавших в пресс-службу МЧС по РБ.

«Пожарные МЧС России проводят тушение пассажирского автобуса ПАЗ “Вектор” в Стерлитамаке. Автобус находился на остановке “Колхозный рынок”. Из него самостоятельно эвакуировались 10 пассажиров. Пострадавших нет».

прокомментировали в пресс-службе МЧС по РБ.

Между тем, прокуратура организовала проверку по факту возгорания пассажирского автобуса.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит работу перевозчика в части обеспечения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».

сообщили в пресс-службе ведомства.