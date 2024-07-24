В Башкирии у торгового центра загорелся пассажирский автобус.

В Стерлитамаке днем 24 июля на улице Мира перед торговым центром «Гермес» загорелся пассажирский автобус. Весь салон был охвачен огнем, издалека виден столб черного дыма. На место прибыли пожарные и приступили к тушению транспортного средства.
«Башинформ» обратился за комментарием по поводу пожара и возможных пострадавших в пресс-службу МЧС по РБ.
«Пожарные МЧС России проводят тушение пассажирского автобуса ПАЗ “Вектор” в Стерлитамаке. Автобус находился на остановке “Колхозный рынок”. Из него самостоятельно эвакуировались 10 пассажиров. Пострадавших нет».
Между тем, прокуратура организовала проверку по факту возгорания пассажирского автобуса.
«В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит работу перевозчика в части обеспечения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».