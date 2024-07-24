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Как выглядит место взрыва автомобиля на парковке жилого дома в Москве. Фото

Утром 24 июля на парковке жилого дома на улице Синявинской в Москве взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, пострадали два человека — владелец машины и его жена. МВД утверждает, что причиной стало взрывное устройство внутри автомобиля.

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Первоначально «Коммерсантъ» сообщил, что пострадавшим является 49-летний офицер Минобороны РФ Андрей Торгашев, который служил в ГРУ и отвечал в своей части за средства связи, однако он сам позднее опроверг эту информацию. По данным «Интерфакса», владельцем автомобиля является офицер Генштаба, полковник ВС России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться результатов следствия, прежде чем делать выводы о возможном украинском следе. Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины, заявил о непричастности Киева к инциденту.