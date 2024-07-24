Как выглядит место взрыва автомобиля на парковке жилого дома в Москве. Фото

Первоначально «Коммерсантъ» сообщил, что пострадавшим является 49-летний офицер Минобороны РФ Андрей Торгашев, который служил в ГРУ и отвечал в своей части за средства связи, однако он сам позднее опроверг эту информацию. По данным «Интерфакса», владельцем автомобиля является офицер Генштаба, полковник ВС России.