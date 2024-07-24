«Интерфакс» назвал пострадавшего при взрыве в Москве полковником Генштаба

Как писал Mash, подозреваемый заложил взрывное устройство в районе 2 часов ночи, после чего скрылся. Его лицо попало на камеры. Это мужчина примерно 35 лет, в бейсболке, черных кроссовках, джинсах и с рюкзаком. По данным источника «112», он уже покинул Россию — он улетел в Турцию.