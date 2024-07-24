В Приморье продавец неисправного мопеда выстрелил в подростка из пневматики

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл — РИА Новости. Житель Приморья выстрелил в подростка в Находке Приморского края из-за неисправного мопеда, подозреваемый задержан, сообщает управление МВД России по региону в своем Telegram-канале.
По данным полиции, 38-летняя жительница Находки Приморского края заявила о том, что мужчина выстрелил из «оружия, конструктивно схожего с пневматическим пистолетом», в спину ее 14-летнего сына.
«Установлено, что заявительница вместе с сыном намеревались вернуть неисправный мопед, который ранее они приобрели на городском автомобильном рынке. Продавец ответил отказом. После словесного конфликта мужчина произвел выстрел из пневматического пистолета в спину несовершеннолетнего», — сообщает УМВД Приморья.
В полиции уточняют, что жизни и здоровью подростка ничего не угрожает, «в результате происшествия он получил гематому».
Отмечается, что 51-летний приморец, подозреваемый в совершении преступления, задержан, материал передан в СУСК для принятия процессуального решения.