Вышел трейлер вестерна «Чаща» с Джеймсом Хэтфилдом

Американская платформа Tubi опубликовала трейлер триллера «Чаща» (ориг.: The Thicket), в котором снялся фронтмен группы Metallica Джеймс Хэтфилд.
Действие фильма происходит в восточном Техасе в начале XX века. Молодой человек отправляется на поиски своей похищенной сестры, заручившись поддержкой головореза, могильщика и проститутки. Хэтфилд появится в ленте в роли шерифа.
Также в проекте снимались Питер Динклэйдж («Игра престолов»), Джульетт Льюис («Мыс страха»), Гбенга Акиннагбе («Прослушка») и другие.
«Чаща» — это экранизация одноименного романа Джо Р. Лансдейла, работающего в жанрах хоррор, саспенс и вестерн. Режиссером фильма выступил Эллиотт Лестер («Без компромиссов»), сценаристом — Кристофер Келли. Премьера состоится 6 сентября.
Для Хэтфилда предстоящий фильм — не первый опыт работы в кино. До этого он неоднократно пробовал себя в озвучке мультсериалов, а также сыграл офицера в байопике о серийном убийце Теде Банди под названием «Красивый, плохой, злой» (2018).
Сейчас музыкант вместе с Metallica находится в туре M72 World Tour в поддержку альбома 72 Seasons (2023). Гастроли завершатся 29 сентября в Мексике.