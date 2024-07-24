Вышел трейлер вестерна «Чаща» с Джеймсом Хэтфилдом

Для Хэтфилда предстоящий фильм — не первый опыт работы в кино. До этого он неоднократно пробовал себя в озвучке мультсериалов, а также сыграл офицера в байопике о серийном убийце Теде Банди под названием «Красивый, плохой, злой» (2018).