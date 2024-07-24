В Башкирии спасатели нашли тело утонувшей 9-летней девочки.

Как информировал «Башинформ», 9-летняя девочка утонула 21 июля во время купания в необорудованном месте на реке Дёме около деревни Ильчигулово Миякинского района. По предварительным данным, две девочки купались в водоеме, внезапно одна из них начала тонуть. Вторая девочка попыталась спасти подругу, но очевидцы успели ее вытащить из воды, возможно, тем самым уберегли её от гибели. Очевидцы своими силами попытались найти утонувшую девочку, но не смогли. Тогда вызвали экстренные службы.