Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии спасатели нашли тело утонувшей 9-летней девочки

В Башкирии спасатели нашли тело утонувшей 9-летней девочки.

Источник: МЧС по РБ

Спасатели госкомитета РБ по ЧС 24 июля нашли тело утонувшей девочки около села Ильчигулово в реке, внизу по течению. Об этом сообщили в пресс-службе госкомитета.

Как информировал «Башинформ», 9-летняя девочка утонула 21 июля во время купания в необорудованном месте на реке Дёме около деревни Ильчигулово Миякинского района. По предварительным данным, две девочки купались в водоеме, внезапно одна из них начала тонуть. Вторая девочка попыталась спасти подругу, но очевидцы успели ее вытащить из воды, возможно, тем самым уберегли её от гибели. Очевидцы своими силами попытались найти утонувшую девочку, но не смогли. Тогда вызвали экстренные службы.