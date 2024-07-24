Новая схема мошенничества в НСО: бизнесменов запугивают проверками

Также должно насторожить, когда запрашивают сведения или пояснения без решения о проведении надзорного мероприятия (проведение оценки достоверности сведений, расследование несчастного случая, осуществление производства по делу об административном правонарушении и пр.). Если сомневаетесь в подлинности поступившего распоряжения, решения, запроса, то следует обратиться напрямую в трудинспекцию: +7 (383) 260−99−72 или 260−99−79.