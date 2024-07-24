Новая схема мошенничества в НСО: бизнесменов запугивают проверками

Жителей Новосибирской области предупредили о новом виде мошенничества. На этот раз аферисты взялись за бизнесменов.
«Схема заключается в том, что юридическим лицам поступают нелегитимные распоряжения о проведении контрольно-надзорных мероприятий якобы от лица инспектора трудовой комиссии», — сообщили в государственной трудинспекции по НСО. Там также отметили, что случаи нового мошенничества уже заметили в нескольких регионах страны.
Эксперты ведомства советуют предпринимателям обратить внимание на следующие моменты: 1. типовые формы решений на проведение контрольного (надзорного) мероприятия утверждены приказом минэкономразвития РФ от 31 марта 2021 г. № 151 «О типовых формах
документов, используемых контрольным (надзорным) органом»;
2. на решении должен быть QR-код, чтобы перейти на запись в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий;
3. учет контрольных мероприятий опять же ведут в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий;
Также должно насторожить, когда запрашивают сведения или пояснения без решения о проведении надзорного мероприятия (проведение оценки достоверности сведений, расследование несчастного случая, осуществление производства по делу об административном правонарушении и пр.). Если сомневаетесь в подлинности поступившего распоряжения, решения, запроса, то следует обратиться напрямую в трудинспекцию: