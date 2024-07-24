Водитель фуры, погубивший в аварии четырех парней, задержан

В Екатеринбурге продолжается расследование по факту смертельной аварии на улице Бисертской. В ночь на 24 июля в ДТП погибли четверо парней. По словам друзей, за рулем белой «Лады» был 18-летний Павел. Его пассажирами были друзья: 18-летний Кирилл и 17-летние Расул и Влад.
Около 00:35 легковушка влетела под фуру Renault, которая поворачивала налево. За рулем грузовика был 67-летний житель Богдановича. Сейчас он задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.
Мужчине грозит до семи лет заключения. В момент столкновения он был трезв.
— По данному факту специализированным подразделением по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признаку состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Водитель транспортного средства задержан сотрудниками полиции в порядке статьи 91 УПК и помещен под стражу в изолятор временного содержания городского УМВД, расположенного на Фрунзе, 74. Назначено пять различных по сложности экспертиз, в том числе автотехническая, — сообщил «КП-Екатеринбург» официальный представитель свердловского гарнизона полиции Валерий Горелых.