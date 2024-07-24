Водитель фуры, погубивший в аварии четырех парней, задержан

— По данному факту специализированным подразделением по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признаку состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Водитель транспортного средства задержан сотрудниками полиции в порядке статьи 91 УПК и помещен под стражу в изолятор временного содержания городского УМВД, расположенного на Фрунзе, 74. Назначено пять различных по сложности экспертиз, в том числе автотехническая, — сообщил «КП-Екатеринбург» официальный представитель свердловского гарнизона полиции Валерий Горелых.