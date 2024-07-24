В Татарстане уроженец Узбекистана решил искупаться на закрытом пляже и утонул

Инцидент произошел в Нижнекамске, на пляже «Кама». Пляж был закрыт для посещения еще с 7 июля 2024 года по требованию Роспотребнадзора из-за грязной воды. Группа мужчин проникла на закрытый пляж, игнорируя знаки предупреждения, и принялась распивать алкогольные напитки. Один из них решил окунуться, но не смог выбраться на поверхность.