В Татарстане уроженец Узбекистана решил искупаться на закрытом пляже и утонул

Инцидент произошел в Нижнекамске, на пляже «Кама». Пляж был закрыт для посещения еще с 7 июля 2024 года по требованию Роспотребнадзора из-за грязной воды. Группа мужчин проникла на закрытый пляж, игнорируя знаки предупреждения, и принялась распивать алкогольные напитки. Один из них решил окунуться, но не смог выбраться на поверхность.
Тело до сих пор не нашли, водолазы исследуют побережье, глубина водоема составляет 8 метров. Предположительно, тело унесло течением.
На фоне происшествия власти напоминают отдыхающим о необходимости соблюдать правила безопасности вблизи водоемов: «Никогда не оставляйте у воды не умеющих плавать людей, не купайтесь пьяными. Ваша безопасность — ваша ответственность», — подчеркнул офицер МЧС.