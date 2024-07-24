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В Татарстане уроженец Узбекистана решил искупаться на закрытом пляже и утонул

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Группа мужчин незаконно проникла на закрытый пляж и решила искупаться в состоянии алкогольного опьянения. Один из мужчин не смог выплыть и утонул, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Инцидент произошел в Нижнекамске, на пляже «Кама». Пляж был закрыт для посещения еще с 7 июля 2024 года по требованию Роспотребнадзора из-за грязной воды. Группа мужчин проникла на закрытый пляж, игнорируя знаки предупреждения, и принялась распивать алкогольные напитки. Один из них решил окунуться, но не смог выбраться на поверхность.

Тело до сих пор не нашли, водолазы исследуют побережье, глубина водоема составляет 8 метров. Предположительно, тело унесло течением.

На фоне происшествия власти напоминают отдыхающим о необходимости соблюдать правила безопасности вблизи водоемов: «Никогда не оставляйте у воды не умеющих плавать людей, не купайтесь пьяными. Ваша безопасность — ваша ответственность», — подчеркнул офицер МЧС.