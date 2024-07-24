Глава ФСБ Бортников: подорвавший автомобиль в Москве сбежал в Турцию

Утром 24 июля во дворе одного из домов на Синявской улице взорвался автомобиль. По информации «Ъ», в него заложили взрывное устройство мощностью около 500 г в тротиловом эквиваленте. Первоначально сообщалось, что пострадал офицер ГРУ Андрей Торгашов и его супруга. Однако позднее сам Торгашов назвал информацию фейком.