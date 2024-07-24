Глава ФСБ Бортников: подорвавший автомобиль в Москве сбежал в Турцию

«Работаем с турками, работаем. Но посмотрим», — ответил Бортников на вопрос Shot о возможности экстрадировать подозреваемого.
Ранее СКР установил личность подозреваемого в подрыве автомобиля. Его имя не называется.
Утром 24 июля во дворе одного из домов на Синявской улице взорвался автомобиль. По информации «Ъ», в него заложили взрывное устройство мощностью около 500 г в тротиловом эквиваленте. Первоначально сообщалось, что пострадал офицер ГРУ Андрей Торгашов и его супруга. Однако позднее сам Торгашов назвал информацию фейком.
Как узнал «Ъ», пострадавшим оказался его однофамилец. Женщина, которая была ранена при взрыве, рассказала RT, что ее муж — Андрей Торгашов — тоже военный. По предварительной информации, мужчине оторвало ступни, женщина получила осколочные ранения.