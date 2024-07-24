На 23-летнего фельдшера «скорой» напали на вызове в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде молодой фельдшер скорой помощи пострадал, приехав на вызов к пациенту. Об этом сообщает Государственная трудовая инспекция по Нижегородской области.
Инцидент произошел днем 23 июля в одном из домов по улице Мончегорской в Автозаводском районе. 23-летний фельдшер больницы № 40 прибыл на вызов, но там на него напали родственники больного.
— Они нанесли медику множественные ушибы рук. После несчастного случая медицинский работник самостоятельно обратился за помощью в больниц, — пояснили в ведомстве.
Что стало причиной неадекватной реакции нападавших, не уточняется. ГИТ начала расследование этого случая.