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На 23-летнего фельдшера «скорой» напали на вызове в Нижнем Новгороде

Медик хотел помочь пациенту, но пострадал сам.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде молодой фельдшер скорой помощи пострадал, приехав на вызов к пациенту. Об этом сообщает Государственная трудовая инспекция по Нижегородской области.

Инцидент произошел днем 23 июля в одном из домов по улице Мончегорской в Автозаводском районе. 23-летний фельдшер больницы № 40 прибыл на вызов, но там на него напали родственники больного.

— Они нанесли медику множественные ушибы рук. После несчастного случая медицинский работник самостоятельно обратился за помощью в больниц, — пояснили в ведомстве.

Что стало причиной неадекватной реакции нападавших, не уточняется. ГИТ начала расследование этого случая.

медицина