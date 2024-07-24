Обвинение попросило дать 28 лет готовившим теракт в «Шереметьево»

«Прошу признать Дария виновным… окончательно назначить ему наказание в виде 28 лет лишения свободы… Ковылкову окончательно назначить 21 год лишения свободы», — сказал гособвинитель.
Прокурор считает, что первые 5 лет Дарий и первые 3 года Ковылков должны провести в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима, а также попросил назначить по 1,5 миллионов рублей штрафа обоим.
По данным следствия, обвиняемые планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту «Шереметьево» с целью дестабилизации обстановки в стране и занимались пропагандой терроризма Telegram-канале.
Следствие установило, что Ковылков и Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб.
Согласно картотеке суда, мужчинам вменяют подготовку к теракту (ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ), попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, ст. 223.1 УК РФ). Дарию также вменили публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и участие в деятельности террористической организации (ч.2 ст. 205.5 УК РФ).