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Что известно о подозреваемом в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser

Следственный комитет сообщил о выявлении личности подозреваемого, причастного к взрыву автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы. Об этом говорится в сообщении официального телеграм-канала ведомства.

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Кроме того, следователи установили транспортное средство, на котором подозреваемый прибыл на место преступления. В опубликованном видеоматериале Комитета видно, как сотрудники осматривают автомобиль с логотипом «Яндекс. Такси».

«На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов столичного СК», — говорится в сообщении.

Детали о подозреваемом не раскрываются. По информации «ВЧК-ОГПУ» (включен в реестр иноагентов), его личность была установлена по записям с камер видеонаблюдения. Источники канала утверждают, что подозреваемый покинул Россию и объявлен в оперативный розыск.

Источник телеграм-канала 112 сообщил, что мужчина улетел в Турцию. Предполагается, что он действовал по приказу украинских спецслужб, пишет канал. На подозреваемого составлена ориентировка, заявил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Позднее глава ФСБ Александр Бортников подтвердил, что подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы сбежал в Турцию.

Телеграм-канал Mash опубликовал кадры с камер наблюдения, на которых, предположительно, зафиксирован момент установки взрывного устройства под автомобиль Toyota в ночь на 24 июля. На видео видно мужчину в светлой одежде.

Телеграм-канал утверждает, что тот же человек после установки взрывчатки несколько минут провел на детской площадке, «вероятно, чтобы отчитаться перед кураторами».

О взрыве и пострадавших

Взрыв произошел около 6:30 утра на Синявинской улице в районе Молжаниново на севере Москвы. Пострадавшими оказались мужчина и женщина в салоне: водителю оторвало ноги, а пассажирка получила ранения лица.

СМИ и телеграм-каналы сообщали, что пострадавшие — заместитель начальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашев и его жена, но они это не подтвердили.

Торгашев (другой вариант написания — Торгашов) заявил, что узнал о взрыве, находясь на работе. Он подчеркнул, что живет в другом районе и что у него никогда не было и, вероятно, не будет автомобиля Land Cruiser.

Baza сообщила, что в Toyota находился тезка Торгашева, который также служит в российских Вооруженных силах, но не связан с войсковой частью спутниковой связи. RT пишет, что пострадавший является сотрудником силовых структур и сообщил очевидцу происшествия, что принимал участие в военной операции.

Нина Лютикова

СК
ФСБ
расследование