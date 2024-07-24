Крупный пожар в жилом доме в Самаре ликвидирован

Сообщение о происшествии на улице Калинина, 126, поступило дежурному в 15:06. Огонь охватил площадь 150 кв. м.
Пламя тушили 27 человек и семь единиц техники. Никто не погиб и не пострадал. Устанавливается причина пожара.
Ликвидация пожара в жилом доме в Промышленном районе Самары объявлена в 16:55 (MSK+1). Перед этим в 16:17 пламя было локализовано. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Сообщение о происшествии на улице Калинина, 126, поступило дежурному в 15:06. Огонь охватил площадь 150 кв. м.
Пламя тушили 27 человек и семь единиц техники. Никто не погиб и не пострадал. Устанавливается причина пожара.