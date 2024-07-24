Полковник Ходаренок: Залужный предложил Западу Украину в качестве полигона

Экс-главком ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный выступил в Лондоне и рассказал о науке войны, военных конфликтах будущего и угрозе третьей мировой. Он также открыто предложил свою страну в качестве полигона для испытаний западного вооружения и военной техники. Почему выступление Залужного не тянет на доклад экс-главкома ВСУ и как посол Украины в Лондоне противоречит линии Зеленского — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.
Военачальник или политолог?
Даже при беглом взгляде на доклад посла Украины в Великобритании Валерия Залужного весьма трудно сказать, в какой роли же он в Королевском объединенном институте оборонных исследований ???(RoyalUnited Services Institute for Defence and Security Studies, RUSI)... Почти сразу возникают вопросы, как расценивать доклад Залужного — то ли это речь экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины, то ли выступление главы украинской дипломатической миссии, то ли на трибуне RUSI озвучивал свои тезисы политолог средней руки.
Сразу заметим: на доклад экс-главкома выступление Залужного решительно не тянет. В этом случае он говорил бы о стратегии и оперативном искусстве, тактике, теории видов обеспечения (оперативного, технического и тылового), проблемах комплектования вооруженных сил, создании резервов и запасов.
Иными словами, он должен был сосредоточиться на анализе стратегического характера вооруженной борьбы, тенденций ее изменения, выявлении закономерностей и способов ведения операций, боевых действий, управления войсками и силами.
Вместо этого Залужный в своем выступлении ограничился озвучиванием разного рода давно всем известных тезисов и откровенных банальностей.
К примеру, генерал сказал: «Современные войны, к сожалению, носят тотальный характер. Они требуют усилий не только армии, но и общества в целом. Политики могут и должны мобилизовать общество. Для этого всесторонне задействуются военные и другие государственные ресурсы. К числу таких ресурсов относятся экономика, финансы, население и союзники».
Что это, если не заявление из разряда «Волга впадает в Каспийское море»?
Согласно классическим положениям военной науки (и это известно со времен Троянской войны), для ведения вооруженной борьбы требуется максимальное напряжение военных, экономических возможностей страны и моральных сил народа. Подготовка страны и вооруженных сил к войне представляет собой сложный и непрерывный процесс, связанный с решением широкого круга политических, экономических, военно-стратегических вопросов в интересах обеспечения обороноспособности страны. То есть Залужный мог бы сказать и так. Но, видимо, в свое время генерал не грыз с отменным прилежанием гранит военной науки.
Опасные заблуждения Залужного.
«Война — это наука. Наука со своими законами и правилами, которые необходимо знать и изучать», — сказал в своем выступлении Залужный.
С одной стороны, это очередная банальность, а с другой — весьма и весьма опасное заблуждение, способное привести к крайне трагическим последствиям. Наукой можно считать только подготовку к войне, ведение же ее принадлежит к искусству. Можно обладать всеми необходимыми знаниями и умениями, но если у военного вождя нет того, что принято называть характером или волей, лучше сказать — силы духа и военной энергии, то такие полководцы, руководствующиеся готовыми формулами, изложенными в учебниках, обычно бывают в сражениях биты.
И Валерий Залужный со своей летней наступательной операцией 2023 года — лишний этому пример. То есть слухи о каких-то ярких полководческих дарованиях этого генерала, похоже, сильно преувеличены.
Залужный сказал: «Вполне вероятно, что эти изменения, которые были изобретены на полях сражений российско-украинской войны, будут определять контуры войн и военного искусства в XXI веке».
Очередные банальности. Как известно, опыт, полученный в ходе любого вооруженного противостояния, тщательно анализируется и изучается всеми заинтересованными сторонами. Но тут необходимо всегда помнить, что любая крупная война представляет собой отдельную эпоху в развитии военного искусства. И самое главное в этой сфере — не подготовиться к уже прошедшей войне.
Безусловно, опыт вооруженного конфликта на Украине будет учтен всеми армиями ведущих государств, но размах на весь в XXI-й век, наверное, все же несколько преждевременен. Лучше сказать так: опыт вооруженного противостояния на Украине в ближайшее время будет учтен в строительстве и боевом применении вооруженных сил.
«В то же время я абсолютно согласен с тем, что российско-украинская война — это еще не война будущего. Это всего лишь война переходного периода. Но именно наша война формирует новые правила. Мы, украинцы, своей кровью и жаждой победы формируем новые модели новой войны», — продолжил Залужный.
Отметим, что в войне все-таки участвуют как минимум две стороны. И далеко не одни украинцы «формируют новые модели новой войны». Что касается войны переходного периода, то об этом с определенностью можно будет сказать только после завершения нескольких будущих войн. То есть говорить о том, какое конкретно влияние конфликт на Украине окажет на контуры будущего вооруженной борьбы, пока несколько преждевременно.
Полигон для испытаний.
«С другой стороны, у наших партнеров есть ресурсы, но нет прикладного и практического поля для их тестирования. Только вместе мы сможем эффективно использовать этот ресурс, потому что время больше не работает на нас», — заявил экс-главком в последней части своего выступления.
То есть генерал (и уже не в первый раз) предлагает свою страну в качестве полигона для испытаний западного вооружения и военной техники. Более чем сомнительное предложение, надо прямо сказать.
«Если рассматривать технологии как ресурсы, то на сегодняшний день, в силу разных причин, ни Украина, ни Россия не смогут освоить их самостоятельно в ближайшем будущем. Это означает, что единственным выходом может быть увеличение количества человеческих ресурсов, задействованных в боевых действиях», — также сказал Залужный.
С одной стороны, все верно, лишних батальонов, как известно, на поле боя не бывает. С другой — мобилизационный ресурс Украины далеко не беспределен. И можно в этом плане легко довести страну до демографической катастрофы, уже неоднократно упоминаемой в разных источниках парагвайского варианта. И осуществлять строительство новой послевоенной Украины будет просто некому.
Генерал утверждает, что «фактически начался новый этап в формах и методах ведения военных действий», а «научно-технический прогресс привел в движение колесо истории и вывел на поле боя технологии, которые, вероятно, будут иметь решающее значение в этой войне и, самое главное, станут основой глобальной безопасности будущего».
Но так было в мировой истории всегда. И в ходе Крымской, и в ходе Первой и Второй мировых войн, и в ходе всех других вооруженных конфликтов. И никогда не было по-другому.
Поводя итог, можно сказать, что выступление генерала Залужного в Королевском объединенном институте оборонных исследований весьма далеко от того, что именуется военным профессионализмом. В целом можно сказать и так: экс-главком ВСУ далеко не видный военный теоретик.
Его доклад носит скорее политологический характер, а не представляет собой собрание положений, побуждающих к новым подходам в военном строительстве и боевом применении вооруженных сил.
Кроме того, выступление генерала все же несколько расходится с последними мирными инициативами президента Украины Владимира Зеленского: о них генерал в своем докладе не упоминает вовсе, а как посол, он должен придерживаться генеральной линии руководства своего государства. Его речь сводится к следующему: дайте оружие, дайте ресурсы, пожалуйста, вот вам наша национальная территория в качестве полигона, «в противном случае мы все умрем».
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),
Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980−1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986−1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988−1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992−2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000−2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010−2015).