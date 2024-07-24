Полковник Ходаренок: Залужный предложил Западу Украину в качестве полигона

С одной стороны, это очередная банальность, а с другой — весьма и весьма опасное заблуждение, способное привести к крайне трагическим последствиям. Наукой можно считать только подготовку к войне, ведение же ее принадлежит к искусству. Можно обладать всеми необходимыми знаниями и умениями, но если у военного вождя нет того, что принято называть характером или волей, лучше сказать — силы духа и военной энергии, то такие полководцы, руководствующиеся готовыми формулами, изложенными в учебниках, обычно бывают в сражениях биты.