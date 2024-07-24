15 детей утонули на водоемах Иркутской области с начала лета

За два месяца лета в Приангарье купание на водоемах закончилось трагедией для 15 детей. Одну из погибших было только три с половиной года. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД региона и Народный фронт отдых на несанкционированных местах закончился летально для двух взрослых из села Мамоны.