15 детей утонули на водоемах Иркутской области с начала лета

За два месяца лета в Приангарье купание на водоемах закончилось трагедией для 15 детей. Одну из погибших было только три с половиной года. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД региона и Народный фронт отдых на несанкционированных местах закончился летально для двух взрослых из села Мамоны.
— Важно объяснить детям, что любой водоем — река, озеро, карьер, — это, прежде всего, источник повышенной опасности. И нужно соблюдать правила поведения на воде, — отмечает руководитель НФ в регионе Елена Зубун.
Трагедии на воде происходили также в Братском районе. Полицейские напоминают жителям региона о существовании административной ответственности для родителей за купание их детей в неположенных местах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пенсионеры, волонтеры и ветераны из Тайшета шьют антидроновые одеяла, спальники и плащ-палатки для участников СВО. Глава региона Игорь Кобзев посетил производство и вручил благодарственные письма добровольцам.