Су-27 подняли в воздух над Черным морем из-за самолетов ВВС Британии

«Двадцать четвертого июля российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены воздушные цели, приближающиеся к государственной границе Российской Федерации. В целях недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил», — подчеркнули в ведомстве.