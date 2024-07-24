Су-27 подняли в воздух над Черным морем из-за самолетов ВВС Британии

«Двадцать четвертого июля российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены воздушные цели, приближающиеся к государственной границе Российской Федерации. В целях недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил», — подчеркнули в ведомстве.
Экипаж Су-27 идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании. При приближении они развернулись в другую сторону.
Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения государственной границы удалось не допустить.
В ведомстве отметили, что полет Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с иностранными самолетами.