В Краснодаре загорелся асфальт

24 июля в Краснодаре произошел инцидент на одном из перекрестков микрорайона Черемушки. Местные жители заметили, что из трещины в асфальте вырывается пламя. Происшествие зафиксировали около 9 часов утра на пересечении улиц Селезнева и 2-я Пятилетка.