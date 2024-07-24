В Краснодаре загорелся асфальт

В Краснодаре произошла авария на подземных коммуникациях, в результате чего загорелся асфальт. Огонь вырывался из трещины на тротуаре, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) МЦУ Краснодара.
24 июля в Краснодаре произошел инцидент на одном из перекрестков микрорайона Черемушки. Местные жители заметили, что из трещины в асфальте вырывается пламя. Происшествие зафиксировали около 9 часов утра на пересечении улиц Селезнева и 2-я Пятилетка.
На место выехали сотрудники коммунальных служб и установили ограждения вокруг опасного участка. По предварительным данным, причиной возгорания стала авария на подземных коммуникациях. Как сообщил диспетчер электросетей, повреждение произошло на кабельной линии, в настоящее время ведутся ремонтные работы.
Отмечается, что на данном участке газовых сетей не было. Пожарные оперативно справились с возгоранием, и в данный момент ситуация находится под контролем.