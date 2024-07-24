Четверо подростков умерли от отравления. Опасные лекарства сбывали в сети нелегальных аптек на Кубани, куда пускали по одному

Крупный канал сбыта фальсифицированных лекарств обнаружили в Краснодарском крае. В регионе работала целая крупная сеть нелегальных аптек.
В больницы региона стали часто доставлять подростков. Порой их привозили в тяжелом состоянии. И во всех случаях врачи ставили диагноз — отравление психоактивными веществами и противоэпилептическими препаратами. Медики делали все возможное. Но четверо отравившихся подростков скончались.
После того, как случаи отравления участились, прокуратура начала проверку. Как выяснилось, в крае действовала организованная группа. Именно она, по версии следствия, сбывала фальсификат, которым отравились подростки.
«Благодаря совместным действиям прокуратуры края, УФСБ России по краю, СУ СК РФ по краю удалось установить, что на территории края действует сеть магазинов, под видом аптечных пунктов, где осуществляется незаконный сбыт препаратов против эпилепсии», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Продажу лекарств организовали двое братьев. Чтобы все выглядело законно, сообщники арендовали помещения в разных городах и районах и оборудовали в них аптеки. При этом места выбирали рядом со школами и другими учебными заведениями. В крае работала целая сеть — всего известно о 41 аптеке.
В этих аптеках и сбывали фальсифицированные препараты. Лекарства продавали без рецептов врачей и независимо от возраста покупателя. Так, к препаратам пристрастились и подростки.
«В состав организованной группы мужчины вовлекли не менее 27 соучастников, распределив между ними преступные роли. Часть сообщников, не имея специального образования и познаний в области фармации, выступали в качестве продавцов, остальные осуществляли непосредственное управление незаконными аптеками и иные функции», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Помещения, где работали аптеки, закрывали на магнитные замки. Покупатели могли заходить в них только по одному. Препарат продавали за наличку и без заводской упаковки. К препаратам не шла инструкция по применению. Отсутствовала и информация о составе и производителе.
Аптеки нашли более чем по 50 адресам, 19 из которых были в Краснодаре. Остальные помещения находились в Усть-Лабинске, Курганинске, Апшеронске, Белореченске, Тихорецке, станице Тбилисской и поселке Мостовском. Силовики нагрянули в незаконные аптеки с обысками и нашли лекарства — более 6 тысяч блистеров с 60 тысячами капсул. Фальсификат, документы и другие предметы, которые важны для расследования, изъяли.
Следователи завели уголовное дело. Сейчас по нему проходит 31 фигурант. При этом в регионе продолжают проверку аптек, к которых так же могли продавать фальсификат.
«Всем фигурантам предъявлено соответствующее обвинение и избраны меры пресечения, в том числе связанные с изоляцией от общества. Кроме того, на движимое и недвижимое имущество, а также расчетные счета участников и организаторов преступной группы по ходатайству следователя наложены аресты на сумму, превышающую 100 млн рублей», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Самих организаторов продаж объявили в розыск. Это Петр и Андрей Османовы. Вместе с управляющей сетью аптек Кристиной Луценко они скрылись. Теперь всех троих ищут. Следствие просит всех, кто обладает информацией о месте их нахождения, сообщить по телефонам (861) 267−35−26 или 02.
«Конфиденциальность гарантирована», — уточнили в ведомстве.