Четверо подростков умерли от отравления. Опасные лекарства сбывали в сети нелегальных аптек на Кубани, куда пускали по одному

Аптеки нашли более чем по 50 адресам, 19 из которых были в Краснодаре. Остальные помещения находились в Усть-Лабинске, Курганинске, Апшеронске, Белореченске, Тихорецке, станице Тбилисской и поселке Мостовском. Силовики нагрянули в незаконные аптеки с обысками и нашли лекарства — более 6 тысяч блистеров с 60 тысячами капсул. Фальсификат, документы и другие предметы, которые важны для расследования, изъяли.