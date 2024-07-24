Burial написал музыку к новому фильму Хармони Корина Baby Invasion

Британский электронный музыкант Burial создал саундтреки к предстоящему фильму режиссера Хармони Корина Baby Invasion. Лента дебютирует на Венецианском кинофестивале, который пройдет с 28 августа по 7 сентября.
По сюжету в чужой дом вторгаются злоумышленники, чьи лица заменены на детские с помощью искусственного интеллекта, передает Pitchfork. Картина снята в духе шутера от первого лица.
В интервью Variety Хармони Корин заявил, что всеми силами пытался создать не фильм, а нечто вроде «посткино». Свои проекты режиссер назвал blinx — «вспышками».
«Мы быстро придумали это название, — рассказал Корин. — А что, если это не совсем фильмы в привычном понимании? Возможно, некоторые из них не являются полнометражными — это просто вспышки, мигания. Этот термин мы используем между собой: “Эй, давайте создадим blinx” — нечто, что не соответствует традиционным стандартам и не вписывается в конкретные определения».
Baby Invasion станет вторым кинопроектом в портфолио Burial. Ранее артист написал музыку к драме Андреа Арнольд «Птица», премьера которой состоялась в мае в Каннах.