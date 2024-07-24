Burial написал музыку к новому фильму Хармони Корина Baby Invasion

«Мы быстро придумали это название, — рассказал Корин. — А что, если это не совсем фильмы в привычном понимании? Возможно, некоторые из них не являются полнометражными — это просто вспышки, мигания. Этот термин мы используем между собой: “Эй, давайте создадим blinx” — нечто, что не соответствует традиционным стандартам и не вписывается в конкретные определения».