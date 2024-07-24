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На директора волгоградской УК завели уголовное дело

Суд признал руководителя управляющей компании «Управление 34» виновным в неисполнении судебного решения о погашении задолженности по электроэнергии и назначил ему 350 часов обязательных работ.

Как сообщили в ГУ ФССП по Волгоградской области, уголовное дело в отношении представителя управляющей компании было возбуждено отделом дознания Краснооктябрьского районного отделения судебных приставов г. Волгограда. Фактом послужило неисполнение решений суда о взыскании задолженности в пользу «Волгоградэнергосбыта». Всего коммунальщики задолжали за потребленную электроэнергию более 1,3 млн рублей. Даже после того, как энергетики обратились за взысканием долга в суд, который удовлетворил их требования, представители УК не спешили выплачивать задолженность. В связи с чем в мировой суд обратились уже представители ФССП.

«Дело рассматривалось на мировом судебном участке номер 100 Краснооктябрьского района, — рассказали корреспонденту “Волгоградской правды.ру” в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. — Руководитель должника ООО “Управление 34” признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 315 УК РФ, и приговорен к наказанию в виде 350 часов обязательных работ».

Как отметили в ресурсоснабжающей организации, это далеко не первый случай, когда ответственность руководителей предприятий и организаций, злостно не исполняющих решения суда по оплате задолженности, наступает по уголовной статье. Кстати, в некоторых случаях предусмотрено даже лишение свободы на срок до 2 лет.