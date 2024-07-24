На директора волгоградской УК завели уголовное дело

Как сообщили в ГУ ФССП по Волгоградской области, уголовное дело в отношении представителя управляющей компании было возбуждено отделом дознания Краснооктябрьского районного отделения судебных приставов г. Волгограда. Фактом послужило неисполнение решений суда о взыскании задолженности в пользу «Волгоградэнергосбыта». Всего коммунальщики задолжали за потребленную электроэнергию более 1,3 млн рублей. Даже после того, как энергетики обратились за взысканием долга в суд, который удовлетворил их требования, представители УК не спешили выплачивать задолженность. В связи с чем в мировой суд обратились уже представители ФССП.