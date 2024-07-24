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В Турции задержали подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы

СТАМБУЛ, 24 июл — РИА Новости. Подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы задержали в турецком Бодруме, сообщил глава МВД республики Али Ерликая.

«Сегодня в 10:30 была получена информация от российского отделения Интерпола о розыске россиянина по имени Евгений Серебряков в связи с терактом в Москве с использованием бомбы и о том, что он летит рейсом Москва — Бодрум. <…> Сегодня он был задержан полицейскими в Бодруме», — написал Ерликая в соцсети X.

Иномарка взорвалась сегодня утром во дворе на Синявинской улице. По данным МВД, сдетонировал предмет, «который был установлен в автомобиле».

Ранения получили два человека — муж и жена. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, сообщал источник РИА Новости в силовых структурах.

Специалисты обследовали взорванную машину, при помощи специального робота извлекли осколки. Также они собрали фрагменты с прилегающей территории и изучили припаркованные рядом автомобили.

Возбуждено уголовное дело, его расследует 1-е управление по особо важным делам столичного главка СК (о преступлениях против личности и общественной безопасности). Как сообщил ранее в среду директор ФСБ Александр Бортников, подозреваемый после совершения преступления сбежал в Турцию.