В Турции задержали подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы

«Сегодня в 10:30 была получена информация от российского отделения Интерпола о розыске россиянина по имени Евгений Серебряков в связи с терактом в Москве с использованием бомбы и о том, что он летит рейсом Москва — Бодрум. <…> Сегодня он был задержан полицейскими в Бодруме», — написал Ерликая в соцсети X.