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В Дзержинском районе в ДТП пострадали восемь человек, пять из них — дети

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе в ДТП пострадали восемь человек, пять из них — дети. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Источник: БЕЛТА

По данным следствия, днем 24 июля водитель Audi 100, двигаясь по 23-му км дороги Р65 Заславль — Дзержинск — Озеро вблизи деревни Дуличи Дзержинского района, не предоставил преимущество автомобилю Nissan под управлением 65-летнего минчанина, который двигался по главной дороге. В результате машины столкнулись.

По предварительной информации, в Audi находились 8 человек, пятеро из которых — дети в возрасте от полутора до 16 лет. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы в Минскую областную клиническую больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Дзержинским районным отделом Следственного комитета устанавливаются все обстоятельства случившегося.