Страйкбольная граната взорвалась в посылке в Нижнем Новгороде

Выяснилось, что при погрузке в одной из посылок сработала граната с краской, используемая в страйкболе. К счастью, повреждена оказалась только коробка, никто не пострадал.
Тем не менее, полицейскими организована проверка.
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, 24 июля в отдел полиции № 1 по Нижнему Новгороду поступило заявление о хлопке на заднем дворе почтового отделения, расположенного на улице Янки Купалы.
Выяснилось, что при погрузке в одной из посылок сработала граната с краской, используемая в страйкболе. К счастью, повреждена оказалась только коробка, никто не пострадал.
Тем не менее, полицейскими организована проверка.