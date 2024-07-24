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Страйкбольная граната взорвалась в посылке в Нижнем Новгороде

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, 24 июля в отдел полиции № 1 по Нижнему Новгороду поступило заявление о хлопке на заднем дворе почтового отделения, расположенного на улице Янки Купалы.

Выяснилось, что при погрузке в одной из посылок сработала граната с краской, используемая в страйкболе. К счастью, повреждена оказалась только коробка, никто не пострадал.

Тем не менее, полицейскими организована проверка.