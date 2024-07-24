Вышел трейлер байопика о Бобе Дилане с поющим Тимоти Шаламе

Действие ленты разворачивается в Нью-Йорке начала 1960-х годов. 19-летний музыкант из Миннесоты Боб Дилан восходит к славе и заводит свой первый серьезный роман с художницей Сьюзи Ротоло. Именно эта девушка изображена на обложке альбома The Freewheelin' Bob Dylan (1963).