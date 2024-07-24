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Вышел трейлер байопика о Бобе Дилане с поющим Тимоти Шаламе

Студия Searchlight Pictures опубликовала тизер биографического фильма о певце Бобе Дилане A Complete Unknown (пер. с англ.: «Совершенно неизвестный»). В главной роли — Тимоти Шаламе, он же исполняет в трейлере композицию Дилана A Hard Rain’s Gonna Fall (1963).

Источник: Звук

Студия Searchlight Pictures опубликовала тизер биографического фильма о певце Бобе Дилане A Complete Unknown (пер. с англ.: «Совершенно неизвестный»). В главной роли — Тимоти Шаламе, он же исполняет в трейлере композицию Дилана A Hard Rain’s Gonna Fall (1963).

Действие ленты разворачивается в Нью-Йорке начала 1960-х годов. 19-летний музыкант из Миннесоты Боб Дилан восходит к славе и заводит свой первый серьезный роман с художницей Сьюзи Ротоло. Именно эта девушка изображена на обложке альбома The Freewheelin' Bob Dylan (1963).

Возлюбленную молодого артиста играет Эль Фаннинг. Роль его наставника, фолк-певца Пита Сигера, исполнил Эдвард Нортон.

Байопик выйдет в зарубежный прокат в январе 2025 года.

Ранее появился трейлер вестерна «Чаща» с солистом Metallica Джеймсом Хэтфилдом.