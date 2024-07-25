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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

ВМОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Источник: © РИА Новости

Ранее воздушная тревога была объявлена в Харьковской области, она звучит до сих пор. В 20.15 мск сигнал тревоги распространился на остальные указанные регионы страны.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.