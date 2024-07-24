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В Кольцово внепланово приземлился самолет, летевший в Санкт-Петербург

В Кольцово внепланово приземлился самолет с сообщением Красноярск — Санкт-Петербург.

Источник: Комсомольская правда

В Кольцово вечером 24 июля внепланово приземлился самолет с сообщением Красноярск — Санкт-Петербург. На рейсе авиакомпании NordStar стало плохо одной из пассажирок. Что именно случилось с женщиной не уточняется. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

— Борт встретили медики аэропорта, пассажирка госпитализирована, — рассказали пресс-службе Кольцово.

В данный момент самолет готовится к вылету в Санкт-Петербург, чтобы продолжить следовать маршруту. Самолет приземлиться в Пулково с задержкой из-за внепланой посадки.

Напомним, днем 24 июля два самолета, летевшие в Екатеринбург, приземлились в Челябинске. Причиной тому стала непогода. Над уральской столицей нависла гроза.

В целях безопасности экипажи двух бортов, следовавших из Благовещенска и из Москвы, приняли решение переждать непогоду на запасном аэродроме.