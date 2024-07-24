В Кольцово внепланово приземлился самолет, летевший в Санкт-Петербург

В Кольцово вечером 24 июля внепланово приземлился самолет с сообщением Красноярск — Санкт-Петербург. На рейсе авиакомпании NordStar стало плохо одной из пассажирок. Что именно случилось с женщиной не уточняется. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.