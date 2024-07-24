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Кремль осудил подготовку теракта против Иванишвили

Кремлю не известны детали покушения на убийство основателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Я не могу прокомментировать, потому что я не знаю деталей. Мы осуждаем любые покушения, мы считаем, что это неприемлемо.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Он также выступил против «привнесения незаконных силовых методов» в политическую борьбу.

Служба госбезопасности Грузии 23 июля сообщила, что расследует дело о подготовке теракта против Иванишвили. По данным ведомства, покушение планировали и финансировали бывшие высокопоставленные чиновники правительства Грузии и экс-сотрудники МВД, которые сейчас находятся на Украине.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что теракт готовили те же силы, которые намеревались застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо и бывшего президента США Дональда Трампа.

Песков Дмитрий