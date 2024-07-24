Кремль осудил подготовку теракта против Иванишвили

Я не могу прокомментировать, потому что я не знаю деталей. Мы осуждаем любые покушения, мы считаем, что это неприемлемо.
Он также выступил против «привнесения незаконных силовых методов» в политическую борьбу.
Служба госбезопасности Грузии 23 июля сообщила, что расследует дело о подготовке теракта против Иванишвили. По данным ведомства, покушение планировали и финансировали бывшие высокопоставленные чиновники правительства Грузии и экс-сотрудники МВД, которые сейчас находятся на Украине.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что теракт готовили те же силы, которые намеревались застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо и бывшего президента США Дональда Трампа.