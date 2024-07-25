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Родственник: подозреваемый в подрыве машины в Москве учился в ВШЭ на бюджете

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Подорвавший машину в Москве поступил в Высшую школу экономики после окончания школы в 2012 году, сообщил РИА Новости родственник подозреваемого.

Источник: Что там в Москве?

Ранее Замоскворецкий суд сообщал, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову, заочно арестованному сегодня по делу о подрыве автомобиля в Москве, заочно предъявлено обвинение.

«Учился в Школе экономики, закончил школу, поступил на бюджет», — сообщил РИА Новости его родственник. По его словам, Серебряков окончил школу в 2012 году в городе Урюпинск Волгоградской области.

В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, «произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле». Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в среду о задержании в Бодруме фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве.

образование