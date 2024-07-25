Родственник: подозреваемый в подрыве машины в Москве учился в ВШЭ на бюджете

В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, «произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле». Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.