Родственник: подозреваемый в подрыве машины в Москве учился в ВШЭ на бюджете

Ранее Замоскворецкий суд сообщал, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову, заочно арестованному сегодня по делу о подрыве автомобиля в Москве, заочно предъявлено обвинение.
«Учился в Школе экономики, закончил школу, поступил на бюджет», — сообщил РИА Новости его родственник. По его словам, Серебряков окончил школу в 2012 году в городе Урюпинск Волгоградской области.
В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, «произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле». Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в среду о задержании в Бодруме фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве.