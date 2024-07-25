СМИ раскрыли, кто взял на себя ответственность за убийство Фарион

В ноябре прошлого года СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям. Одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военнослужащих ВСУ. Позже Фарион уволили из Львовской политехники, где она работала на кафедре украинского языка. По данным местных СМИ, в феврале Галицкий районный суд Львова отказал депутату в восстановлении в должности, она подала апелляцию. В мае она выиграла апелляцию, ее восстановили в прежней университетской должности, сообщал телеканал «Общественное».