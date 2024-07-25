СМИ раскрыли, кто взял на себя ответственность за убийство Фарион

«Ответственность за убийство Ирины Фарион взяли на себя национал-социалисты — движение NS/WP National-Socialism/White Power*», — говорится в публикации в Telegram-канале.
Телеканал также опубликовал видео с места убийства экс-депутата, предположительно, снятое самими членами группировки. По утверждению СМИ, нацисты обвинили Фарион в «разжигании ненависти по языковому признаку внутри украинского общества».
В минувшую пятницу Фарион получила пулевое ранение во Львове, ей выстрелили в висок. Спустя несколько часов она умерла в больнице. Позже Национальная полиция Украины объявила в розыск предполагаемого убийцу экс-депутата.
Фарион известна своими националистическими высказываниями. Она не раз призывала применять насилие против украинцев, говорящих на русском языке, называла их «рабами и оккупантами» и заявляла, что они заслуживают только «полной и абсолютной утилизации».
В ноябре прошлого года СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям. Одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военнослужащих ВСУ. Позже Фарион уволили из Львовской политехники, где она работала на кафедре украинского языка. По данным местных СМИ, в феврале Галицкий районный суд Львова отказал депутату в восстановлении в должности, она подала апелляцию. В мае она выиграла апелляцию, ее восстановили в прежней университетской должности, сообщал телеканал «Общественное».
* запрещенная в России террористическая организация