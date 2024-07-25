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СМИ раскрыли, кто взял на себя ответственность за убийство Фарион

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Ответственность за убийство экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион взяла на себя запрещенная в России неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power*, передает украинский телеканал «Прямой».

Источник: Соцсети

«Ответственность за убийство Ирины Фарион взяли на себя национал-социалисты — движение NS/WP National-Socialism/White Power*», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Телеканал также опубликовал видео с места убийства экс-депутата, предположительно, снятое самими членами группировки. По утверждению СМИ, нацисты обвинили Фарион в «разжигании ненависти по языковому признаку внутри украинского общества».

В минувшую пятницу Фарион получила пулевое ранение во Львове, ей выстрелили в висок. Спустя несколько часов она умерла в больнице. Позже Национальная полиция Украины объявила в розыск предполагаемого убийцу экс-депутата.

Фарион известна своими националистическими высказываниями. Она не раз призывала применять насилие против украинцев, говорящих на русском языке, называла их «рабами и оккупантами» и заявляла, что они заслуживают только «полной и абсолютной утилизации».

В ноябре прошлого года СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям. Одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военнослужащих ВСУ. Позже Фарион уволили из Львовской политехники, где она работала на кафедре украинского языка. По данным местных СМИ, в феврале Галицкий районный суд Львова отказал депутату в восстановлении в должности, она подала апелляцию. В мае она выиграла апелляцию, ее восстановили в прежней университетской должности, сообщал телеканал «Общественное».

* запрещенная в России террористическая организация