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В Ростовской области полиция нашла подростков, сжигавших иконы

Под Ростовом подростки сжигали иконы и снимали на видео, их личности установили.

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июл — РИА Новости. Несколько подростков в Азовском районе Ростовской области повреждали и поджигали иконы, снимая свои действия на видео, полиция уже установила их личности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

«В ходе проведения проверки по факту опубликованного в сети Интернет видео, на котором подростки в Азовском районе повреждают и поджигают иконы, незамедлительно прибывшими сотрудниками полиции были установлены личности участников инцидента», — говорится в сообщении.

В соцсетях в среду появилась информация, что в Азовском районе Ростовской области несколько подростков, находясь на территории частного строения, сжигали иконы и фотографировались на фоне свастики. Свои действия они снимали на видео, которое затем выкладывали в закрытой группе.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону, в ходе дальнейшей проверки правоохранителями будет дана «правовая оценка действиям участников инцидента» и принято решение в соответствии с законодательством.