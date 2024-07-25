В Ростовской области полиция нашла подростков, сжигавших иконы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июл — РИА Новости. Несколько подростков в Азовском районе Ростовской области повреждали и поджигали иконы, снимая свои действия на видео, полиция уже установила их личности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
«В ходе проведения проверки по факту опубликованного в сети Интернет видео, на котором подростки в Азовском районе повреждают и поджигают иконы, незамедлительно прибывшими сотрудниками полиции были установлены личности участников инцидента», — говорится в сообщении.
В соцсетях в среду появилась информация, что в Азовском районе Ростовской области несколько подростков, находясь на территории частного строения, сжигали иконы и фотографировались на фоне свастики. Свои действия они снимали на видео, которое затем выкладывали в закрытой группе.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону, в ходе дальнейшей проверки правоохранителями будет дана «правовая оценка действиям участников инцидента» и принято решение в соответствии с законодательством.