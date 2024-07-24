Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны сообщило об уничтожении 18 БПЛА над Курской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Курской областью за полтора часа. Об этом сообщило 24 июля Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 21:30 до 23:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Незадолго до этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об уничтожении 13 беспилотников над регионом.

Ранее в этот день Смирнов сообщал, что украинский беспилотник атаковал окрестности села Волфино в Глушковском районе Курской области, пострадали три человека. Также была повреждена уборочная техника.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.