Минобороны сообщило об уничтожении 18 БПЛА над Курской областью

«В период с 21:30 до 23:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Незадолго до этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об уничтожении 13 беспилотников над регионом.
Ранее в этот день Смирнов сообщал, что украинский беспилотник атаковал окрестности села Волфино в Глушковском районе Курской области, пострадали три человека. Также была повреждена уборочная техника.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.