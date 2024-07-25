Брат Евгения Серебрякова заявил, что на фото в СМИ не его родственник

«Фотография, которая в сети, во всех пабликах, на ней изображен не мой брат. И возраст, который приведен, молодого человека, не соответствует возрасту моего родного брата. Я пытаюсь дозвониться, но не могу дозвониться до брата», — сообщил родственник подозреваемого РИА Новости.
В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, «произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле». Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в среду о задержании в Бодруме фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве. Позже Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову, заочно арестованному сегодня по делу о подрыве автомобиля в Москве, заочно предъявлено обвинение.
Корреспондент РИА Новости выяснил, что фото, которые использовал ряд СМИ, впервые были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте» в 2015—2016 годах в профиле, владелец которого обозначил себя как Dhon Arbakl.