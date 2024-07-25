Брат Евгения Серебрякова заявил, что на фото в СМИ не его родственник

«Фотография, которая в сети, во всех пабликах, на ней изображен не мой брат. И возраст, который приведен, молодого человека, не соответствует возрасту моего родного брата. Я пытаюсь дозвониться, но не могу дозвониться до брата», — сообщил родственник подозреваемого РИА Новости.