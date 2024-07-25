ЧП на ферросплавном заводе в Караганде: еще двое пострадавших погибли

В компании YDD Corporation напомнили, что предприятие взяло на себя все расходы по организации похорон, проведению поминальных обедов и возведению мазара/ памятника, а также окажет всю необходимую поддержку семьям погибших сотрудников. В частности, компания берет на себя следующие обязательства: