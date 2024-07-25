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ЧП на ферросплавном заводе в Караганде: еще двое пострадавших погибли

В больнице Караганды погибли еще два пострдавших на ферросплавном заводе. Еще четверо остаются все еще в тяжелом состоянии, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

— После проведения интенсивных реанимационных мероприятий не удалось спасти жизни еще двоих пострадавших работников карагандинского ферросплавного завода. Пациенты, 1981 и 1987 годов рождения, скончались, не приходя в сознание. Врачи до последнего боролись за спасение их жизней. Приносим искренние соболезнования близким родственникам погибших.

сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

Погибшими были механик плавильного цеха Адамчук Дмитро и мастер службы главного механика Жетписбаев Толеген.

Несколько часов назад скончался 25-летний Ерулан Казкен, который работал на заводе технологом.

Два дня назад от полученных ожогов скончался Музафар Исмаилов. Его похоронили в селе Умиткер в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.

В компании YDD Corporation напомнили, что предприятие взяло на себя все расходы по организации похорон, проведению поминальных обедов и возведению мазара/ памятника, а также окажет всю необходимую поддержку семьям погибших сотрудников. В частности, компания берет на себя следующие обязательства:

единовременная выплата в размере 10 годовых заработных плат для поддержки семьи; помощь в улучшении жилищных условий семьи; полное погашение всех кредитов сотрудника и его супруги.

Напомним, 20 июля в Караганде произошел внезапный выброс пламени на печи ферросплавного завода. В результате ЧП пострадали восемь работников предприятия. Они находятся в Многопрофильной больнице имени профессора Х. Ж. Макажанова. Для дополнительной медицинской помощи по поручению Министерства здравоохранения РК в Караганду прибыли сотрудники Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н. Д. Батпенова.