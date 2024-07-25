ЧП на ферросплавном заводе в Караганде: еще двое пострадавших погибли

— После проведения интенсивных реанимационных мероприятий не удалось спасти жизни еще двоих пострадавших работников карагандинского ферросплавного завода. Пациенты, 1981 и 1987 годов рождения, скончались, не приходя в сознание. Врачи до последнего боролись за спасение их жизней. Приносим искренние соболезнования близким родственникам погибших.
Погибшими были механик плавильного цеха Адамчук Дмитро и мастер службы главного механика Жетписбаев Толеген.
Несколько часов назад скончался 25-летний Ерулан Казкен, который работал на заводе технологом.
Два дня назад от полученных ожогов скончался Музафар Исмаилов. Его похоронили в селе Умиткер в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.
В компании YDD Corporation напомнили, что предприятие взяло на себя все расходы по организации похорон, проведению поминальных обедов и возведению мазара/ памятника, а также окажет всю необходимую поддержку семьям погибших сотрудников. В частности, компания берет на себя следующие обязательства:
единовременная выплата в размере 10 годовых заработных плат для поддержки семьи; помощь в улучшении жилищных условий семьи; полное погашение всех кредитов сотрудника и его супруги.
Напомним, 20 июля в Караганде произошел внезапный выброс пламени на печи ферросплавного завода. В результате ЧП пострадали восемь работников предприятия. Они находятся в Многопрофильной больнице имени профессора Х. Ж. Макажанова. Для дополнительной медицинской помощи по поручению Министерства здравоохранения РК в Караганду прибыли сотрудники Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н. Д. Батпенова.