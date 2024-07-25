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Планировавший теракт в Шереметьево хотел обучаться разведке на Украине

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Михаил Дарий, обвиняемый в подготовке теракта в московском аэропорту Шереметьево, хотел обучаться в академии разведки Украины, следует из материалов дела, оглашенных гособвинителем во Втором западном окружном военном суде.

Источник: © РИА Новости

«В ноябре 2022 года Дарий высказывает желание обучаться в академии разведки Украины», — следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По данным следствия, фигуранты планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту Шереметьево с целью дестабилизации обстановки в стране и занимались пропагандой терроризма в Telegram-канале. Следствие установило, что Илья Ковылков и Михаил Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб.

Согласно картотеке суда, фигурантам дела вменяют подготовку к теракту, попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ. Дария также обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и участии в деятельности террористической организации. Обвинение запросило 28 лет колонии для Дария и 21 год Ковылкову.