Планировавший теракт в Шереметьево хотел обучаться разведке на Украине

По данным следствия, фигуранты планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту Шереметьево с целью дестабилизации обстановки в стране и занимались пропагандой терроризма в Telegram-канале. Следствие установило, что Илья Ковылков и Михаил Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб.