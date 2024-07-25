Планировавший теракт в Шереметьево хотел обучаться разведке на Украине

«В ноябре 2022 года Дарий высказывает желание обучаться в академии разведки Украины», — следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По данным следствия, фигуранты планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту Шереметьево с целью дестабилизации обстановки в стране и занимались пропагандой терроризма в Telegram-канале. Следствие установило, что Илья Ковылков и Михаил Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб.
Согласно картотеке суда, фигурантам дела вменяют подготовку к теракту, попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ. Дария также обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и участии в деятельности террористической организации. Обвинение запросило 28 лет колонии для Дария и 21 год Ковылкову.