Из приморского Артема принудительно выдворят 11 нелегальных мигрантов

Суды решили, что два нелегала должны вернуться на родину самостоятельно, еще 11 человек выдворят принудительно, пока они находятся в центре временного содержания иностранных граждан. Кроме того, всем им придется заплатить штраф за нарушение и в течение пяти лет они не смогут въехать обратно в Россию.