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Из приморского Артема принудительно выдворят 11 нелегальных мигрантов

В приморском городе Артеме полицейские во время рейда нашли «чертову дюжину» мигрантов, нарушивших правила въезда или пребывания в России. Всех их обязали покинуть нашу страну, причем 11 человек выдворят принудительно, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

Источник: Reuters

Всего в отдел полиции доставили 15 человек, у которых проверили документы и сняли отпечатки пальцев. Оказалось, что 13 из них нарушили правила пребывания в России, шестеро из них незаконно работали в нашей стране.

Суды решили, что два нелегала должны вернуться на родину самостоятельно, еще 11 человек выдворят принудительно, пока они находятся в центре временного содержания иностранных граждан. Кроме того, всем им придется заплатить штраф за нарушение и в течение пяти лет они не смогут въехать обратно в Россию.

А четыре организации, которые незаконно предоставили мигрантам работу, заплатят за это до 800 тысяч рублей — полицейские завели на них административные дела.

«КП» ранее рассказывала, как группа нелегальных мигрантов четыре часа насиловала 21-летнюю продавщицу летнего кафе на популярном в Приморье пляже Шамора.