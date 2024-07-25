Из приморского Артема принудительно выдворят 11 нелегальных мигрантов

Всего в отдел полиции доставили 15 человек, у которых проверили документы и сняли отпечатки пальцев. Оказалось, что 13 из них нарушили правила пребывания в России, шестеро из них незаконно работали в нашей стране.
Суды решили, что два нелегала должны вернуться на родину самостоятельно, еще 11 человек выдворят принудительно, пока они находятся в центре временного содержания иностранных граждан. Кроме того, всем им придется заплатить штраф за нарушение и в течение пяти лет они не смогут въехать обратно в Россию.
А четыре организации, которые незаконно предоставили мигрантам работу, заплатят за это до 800 тысяч рублей — полицейские завели на них административные дела.
«КП» ранее рассказывала, как группа нелегальных мигрантов четыре часа насиловала 21-летнюю продавщицу летнего кафе на популярном в Приморье пляже Шамора.