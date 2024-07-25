Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вертолет Ми-8 МЧС России работает в подтопленных районах Иркутской области

Автодороги затопило в Нижнеудинском и Тайшетском районах.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели МЧС России и вертолет Ми-8 работают на подтопленных территориях Иркутской области. Неблагоприятная гидрологическая обстановка отмечается в Нижнеудинском и Тайшетском районах. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.

— Дорожное сообщение нарушено с тремя населенными пунктами Нижнеудинского района и ограничено с двумя Тайшетского района, — пояснили в ведомстве.

Известно, что также на воздушном судне вывезли пятерых работников лесозаготовительного предприятия. Из-за повышения уровня воды в реке Уит оно оказалось подтопленным.

Как отмечают в МЧС, сильные дожди будут идти на протяжении ещё нескольких дней, в значит и рост уровня воды продолжится. Сейчас жилым домам ничего не угрожает.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Нижнеудинском районе смыло дорогу рекой Хингуйка. Проливные дожди повлияли на уровень воды в водоеме из-за чего тот резко повысился. Дорожники работают на участке для восстановления движения по автодороге.